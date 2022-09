Pénurie de pompiers volontaires : "Tous les centres de secours en Côte-d'Or en ont besoin"

Plus de moyens. C'est ce que réclament les pompiers de France. C'est le début de leur congrès national à Nancy ce mercredi. Les incendies de cet été ont montré que les moyens pour lutter contre les feux de forêt était insuffisant. On est ce matin avec le directeur du SDIS 21 Régis Deza.

La situation s'est calmée sur le front des incendies, ça y est, et c'est tant mieux. Est-ce-que tous les pompiers de Côte-d'Or qui étaient partis en renfort à droite et à gauche cet été, sont de retour ?

Oui les 262 sapeurs pompiers qui sont partis quatorze fois sur quasiment toute la France sont revenus et ont été reçus récemment par le président du conseil départemental pour être remerciés de leur investissement. Ils ont réellement tous vécu une expérience dure au niveau physique ou au niveau moral, mais tous avec une nécessité, un sentiment d'avoir aidé et d'avoir servi. Et tout le monde a appris. Tout le monde a appris que les risques, c'était dur. C'était quelque chose d'assez démesuré par rapport au dérèglement climatique et que ça pouvait se produire aux portes de chez nous. Donc l'expérience prise ailleurs va nous servir certainement pour essayer de se préparer à être encore plus performants.

Qu'est ce que vous en avez tiré comme leçons ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux équipements, une nouvelle organisation, comment ça va se passer ?

On a déjà calqué ce qui se passait dans le sud de la France depuis des années. C'est-à-dire que dans le cadre des feux de forêt, le traitement du feu naissant et le fait de mettre beaucoup de moyens dès le début pour pouvoir stopper le feu dans le cadre de sa propagation, a été mis en œuvre tout l'été et principalement la semaine du 15 août où on a eu ces fameuses périodes ou on était en risque très sévère et entre dix et douze départs de feu dans la journée. Donc ça, on l'avait déjà en nous et on l'avait déjà traité. On a traité aussi le problème de la sécheresse et de la disponibilité de l'eau potable. On s'est rendu compte que si on tapait dans les châteaux d'eau pour aller éteindre le feu, les gens auraient ne pourraient plus consommer de l'eau potable. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse où on va chercher l'eau.

Vous avez évidemment des sapeurs pompiers professionnels. Vous travaillez aussi avec des pompiers volontaires. Vous avez encore des besoins là en ce moment, en Côte d'Or ?

La ruralité ou l'extrême ruralité fait qu'il y a moins de pompiers volontaires en journée dans les milieux ruraux. Parce que les emplois ne sont pas là, parce que les choses sont plus loin et que les gens se déplacent pour pouvoir aller travailler, tout cela fait qu'on manque cruellement sur près d'un tiers des centres de secours du département de pompiers volontaires disponibles en journée, donc, pour pouvoir avoir des gens disponibles aujourd'hui, il faut recruter dans des tranches d'âge spécifiques. Il faut former, il faut trouver les spécialités. Et puis il faut que les gens, surtout aient envie de venir aider et soutenir leurs concitoyens.

Où avez-vous besoin de volontaires spécifiquement ?

Actuellement, tous les centres de secours en ont besoin parce qu'on a un problème, une logique de nombre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a aussi des gens qui partent en retraite, des gens qui ont une mobilité professionnelle, qui doivent partir. Ces taux de renouvellement doivent être traités et après encore plus dans les zones rurales.