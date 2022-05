Pénurie de saisonniers : les centres de loisirs galèrent pour recruter des animateurs cet été

L'été sera chaud et pas seulement sur la plage. Un peu partout, les entreprises peinent à recruter pour la saison : on estime qu'il y a 600.000 emplois saisonniers à pourvoir en France dont la moitié dans l'hôtellerie et restauration. S'il manque des serveurs et des personnels de cuisine et de ménage, les maîtres nageurs dans les piscines et sur les plages ainsi que les animateurs pour encadrer les enfants, sont en nombre insuffisant.

"C'est la première fois que je n'ai pas mon équipe complète à un mois des vacances d'été" - Myriam, directrice d'un centre de loisirs près de Marseille

"En ce moment je bute sur le recrutement, explique Myriam, directrice d'un centre de loisirs associatif à Septèmes-les-Vallons, près de Marseille. Je n'arrive pas trouver. J'ai relancé mais beaucoup me disent qu'ils partent en vacances". Pour accueillir 150 enfants de 6 à 14 ans répartis en deux sites, le centre a besoin d'une trentaine d'animateurs. "Nous en avons recruté officiellement 15 pour le moment", détaille Camille, directrice adjointe du centre de loisirs.

Soit la moitié, mais les deux responsables veulent rester optimistes, convaincues que les candidatures arriveront dans les prochains jours. Même si la situation est inédite reconnaît Myriam, "ça fait 18 ans que je fais de l'animation, 18 ans que je suis ici dans ce centre. C'est la première fois que je n'ai pas mon équipe complète à un mois des vacances d'été".

Un animateur de centre de loisirs gagne entre 35 et 70 euros nets par jour

Pour expliquer la pénurie de travailleurs saisonniers, Myriam avance un effet covid avec la démotivation de certains candidats. Mais cette professionnelle du secteur le reconnaît, les salaires ne sont pas franchement attractifs. "10 heures dans les jambes avec une responsabilité de 8 à 10 enfants, pour 35 euros nets la journée dans le milieu associatif. Vous allez dans une municipalité, on est entre 60 et 70 euros la journée. L'animation est un métier précaire".

