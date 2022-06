Pénurie de saisonniers : les centres de loisirs ont des difficultés à recruter des animateurs

Comme dans de nombreux domaines, les centres de loisirs et les colonies de vacances souffrent d'un manque de saisonniers. Il est difficile de trouver des animateurs pour encadrer les enfants cet été, faute de candidats motivés ou parce qu'ils n'ont pas été formés.

Vous êtes peut-être en train de vous renseigner pour inscrire vos enfants ou vos adolescents en colonie de vacances ou au centre de loisirs pour cet été. Mais les organisateurs de ces centres ont du mal à trouver des animateurs. 31.000 BAFA, le fameux brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, ont été délivrés en 2020 mais c’est 12.000 diplômes de moins que sur l'année 2019. Une perte d'engouement des jeunes pour ce job d'été qui peut paraître contraignant mais pas seulement.

Un phénomène pas nouveau

Christelle Grellier, la responsable jeunesse de la communauté de communes du Bocage mayennais a remarqué depuis plusieurs années que les jeunes ne se tournent plus vers l'animation l'été : "C'est un travail qui est exigeant. Il y a beaucoup d'heures et c'est un travail qui n'est pas forcément réputé pour être un travail très bien rémunéré, même si les rémunérations ont augmenté un peu partout." Dans sa communauté de communes du Nord-Mayenne, il lui reste des postes à pourvoir pour cet été.

Ce n'est pas qu'un manque de motivation des saisonniers, la pandémie de Covid a également perturbé les formations des jeunes animateurs : "Pendant deux ans, il y a eu très peu de formations organisées et même quand ces jeunes étaient formés, on n'avait pas spécialement besoin d'eux dans nos centres car nous étions en activité restreinte. Maintenant que nos activités reprennent du service normalement, on a beaucoup moins d'animateurs de 19-20 ans."