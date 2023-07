Pénurie de sauveteurs en mer à Saint-Côme-de-Fresné : "le poste de secours risque d'être fermé en août"

"Plages du Calvados recherchent sauveteurs en mer désespérément". C'est le genre de petite annonce que pourrait poster la SNSM chaque été désormais. La Société Nationale de Sauvetage en Mer peine de plus en plus à recruter des sauveteurs pour surveiller les plages. En plein cœur du mois de juillet, la situation est délicate dans plusieurs stations balnéaires du Calvados, et elle pourrait même se dégrader au mois d'août.

À Saint-Côme-de-Fresné, près d'Arromanches-les-Bains, la commune est obligée de fermer son poste de secours certains mercredis du mois de juillet, par manque de bras. Si aucune solution n'est trouvée d'ici là, le poste sera également fermé tout le mois d'août. "Il nous faut quatre sauveteurs sur le poste de secours. Jusqu'à ce lundi, nous n'en n'avions que trois, donc nous étions obligés de respecter un jour de fermeture pour le repos hebdomadaire des salariés. Actuellement, pour le mois d'août, nous avons seulement un sauveteur en mer, autant vous dire qu'il est impossible d'imaginer une ouverture du poste de secours pour le moment", déclare Bernard Kermoal, le maire de Saint-Côme-de-Fresné.

Entre incompréhension et impuissance

L'édile de cette petite commune du Calvados avoue ne pas comprendre ce désintérêt pour la profession. "Peut-être est-ce une question de motivation, les jeunes ne veulent plus travailler les deux mois d'été", s'interroge-t-il. Avec d'autres maires, il s'est récemment entretenu avec la SNSM du département, pour tenter de trouver des solutions. "En tant qu'élus, c'est aussi à nous de rendre la commune attractive pour les jeunes. Je sais que Saint-Côme-de-Fresné peut être moins attractive que d'autres plages sur la Côte de Nacre par exemple. Mais nous avons une belle plage, un logement pour les sauveteurs, avec une chambre chacun, et nous les accompagnons au mieux", avance Bernard Kermoal. Il se dit inquiet par la situation, et envisage de rénover son poste de secours, "même si, quand on voit la situation actuelle, c'est dur de prendre une décision".

Bernard Kermoal, maire de Saint-Côme-de-Fresné. © Radio France - Léa Dubost

À la SNSM, ce sentiment d'impuissance est également présent. "Pour devenir sauveteur à la SNSM, il faut 6 diplômes et 300 heures de formation. Avant, cela ne décourageait pas les jeunes. Et une fois les diplômes en poche, ils travaillaient les deux mois d'été. Maintenant, ils veulent souvent se reposer en août, avant la reprise des études", constate Jean-Claude Depincé, directeur du CFI de Caen-Ouistreham. Il note par ailleurs un manque de disponibilité de la part des formateurs, tous bénévoles, pour entraîneur les nouvelles recrues.