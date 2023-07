Pénurie de sauveteurs : la SNSM lance un appel aux volontaires

En cette fin juillet, la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) lance un appel urgent pour recruter des sauveteurs pour le mois d'août. Car les sauveteurs manquent à l'appel sur les plages de Bretagne comme ailleurs. En cause selon l'association : "le retrait temporaire des CRS" qui a obligé les saisonniers à réaliser davantage d'heures. Dans certaines stations balnéaires, certaines plages ne sont pas surveillées du tout, s'inquiète t-elle. "En parallèle, l’engagement des jeunes dans les emplois saisonniers d’été est en baisse, et ce dans tous les secteurs d’activités", analyse cet acteur incontournable du sauvetage et du secourisme qui gère 235 postes de secours dans tout le pays, soit un tiers des plages surveillées. Une pénurie qui interpelle en cette période de forte affluence sur le littoral et alors que six p ersonnes se sont noyées depuis le début des vacances scolaires dans le Finistère.

Critères assouplis

La SNSM rappelle que "ce sont les maires qui sont responsables de la sécurité de leurs plages dans la zone des 300 mètres à partir du littoral. Les sauveteurs sont alors rétribués par la mairie qui les engage au titre d’un emploi saisonnier". C'est l'association qui se charge de la formation des sauveteurs. Elle dure normalement une année mais, "pour faire face à cette situation exceptionnelle", les critères sont assouplis cet été. Toute personne disposant des qualifications réglementaires (BNSSA et PSE1) est invitée à rejoindre les rangs des sauveteurs pour compléter le dispositif estival. "La formation pourra se poursuivre dès septembre en prévision de 2024 qui s’annonce également très difficile avec le retrait annoncé des CRS des plages et compte tenu de l’important besoin en secouristes pour les Jeux olympiques, laissant présager un besoin important sur les postes de plage", précise l'association dans son communiqué.

Comment postuler ?

Si vous souhaitez rejoindre un poste de secours au mois d'août, il vous suffit d'adresser votre candidature à affectations.ns@snsm.org en joignant la copie de vos diplômes. Et précision importante : les sauveteurs recrutés sont logés gratuitement par les communes qui les emploient.