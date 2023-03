Pénurie de tabac en Gironde : "Certains collègues ont dû fermer parce qu'ils n'avaient rien à vendre"

La période est compliquée pour les fumeurs du Sud-Ouest. Le premier distributeur de tabac en France, Logista, basé à Colomiers va fermer en septembre à cause d'"une baisse structurelle des volumes des produits du tabac distribués" depuis plus de 10 ans. Les salariés se sont mis en grève dès mardi 21 février contre le plan social annoncé, un accord a depuis été trouvé avec la direction lundi dernier. Mais les problèmes d'approvisionnement persistent, les buralistes girondins font encore face à de gros retards de livraisons.

ⓘ Publicité

Les présentoirs à cigarettes se vident au bureau de tabac d'Elisabeth Do Nascimento : "il y a des trous un petit peu partout. Mon mari est parti deux fois déjà à l'entrepôt de dépannage de Pessac pour essayer de se ravitailler. Mais il ne restait pas grand chose, on a pris ce qu'il restait. De nombreux buralistes faisaient la queue", détaille la gérante de l'Union à Pauillac. "Si les livreurs suivent la grève intersyndicale contre la réforme des retraites, ça va créer de plus gros retards. Mais bon, les fumeurs prennent les marques qu'il reste, quand on veut fumer on veut fumer !", sourit-elle.

"Certains collègues ont dû fermer"

Quelques kilomètres plus loin, dans le bourg de Cussac-Fort-Médoc, l'épicerie de Sandrine Lanore est aussi le bureau de tabac de la commune. "On attend tous les jours la livraison. Tous les jours on reçoit un SMS nous disant qu'on ne sera pas livré. Donc on doit changer les plannings, les clients ne sont pas contents. Ils vont dans le prochain bureau de tabac mais souvent ça n'est pas mieux", lâche-t-elle.

Mais plus loin, ils peuvent aussi trouver porte close. "Certains collègues ont dû fermer parce qu'ils n'avaient plus rien à vendre, dans le Médoc, le Libournais", explique le président de la confédération des buralistes de la Gironde Antoine Bairras. "Ils ont jugé plus utile de fermer plutôt que de refuser des clients à longueur de journée." Il estime que dans une dizaine de jours, tous les bureaux de tabac du Sud-Ouest devraient être normalement réapprovisionnés, le temps que la chaîne de livraison se remette en marche.

Si la longueur des perturbations engendrées est "inédite" en Gironde, l'ensemble des buralistes rencontrés disent comprendre le mouvement social à l'entrepôt de Colomiers, et se positionnent du côté des salariés.