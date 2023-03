Pénurie de vétérinaires en Mayenne : "Il faudrait les sélectionner par d'autres critères que l'excellence"

La Mayenne compte 120 vétérinaires, il en faudrait 140. Les étudiants ne sont plus motivés pour venir s'installer dans le département, regrette Frédéric Simon, conseiller de l'ordre des vétérinaires des Pays de la Loire.

Depuis six mois, il recherche deux collaborateurs, mais ne reçoit pas de candidature. "On n'a pas d'appels. On n'a aucun contact."

"Je pense que c'est d'abord un problème de charge de travail et d'obligations qui sont liées à la profession, c'est-à-dire l'obligation d'assurer la permanence et la continuité des soins 24h sur 24, avec donc une obligation d'astreinte et de garde. Ce n'est pas facile pour les jeunes qui souhaitent avoir du temps et pouvoir avoir une vie privée normale."

Pour que des étudiants s'installent, il faut que les vétérinaires proposent "des postes qui soient intéressants et techniques, parce que les jeunes sont très avides de technique et qu'il faut avoir des plateaux techniques attractifs." Autre solution, la télémédecine, que le gouvernement souhaite aussi développer. "On sélectionne par l'excellence dans les concours vétérinaires et il faudrait sélectionner peut-être plus par affinité pour le monde rural et aussi se baser sur d'autres critères que l'excellence scolaire."