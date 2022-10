Pénuries de carburants : incertitudes sur les transports scolaires en Centre-Val de Loire à partir de jeudi

Les pénuries de carburant continuent de s'accentuer en région Centre-Val de Loire, que ce soit en Berry, en Touraine ou bien dans le Loiret. Les transports scolaires sont pleinement assurés, mais pour combien de temps ? C'est la question qui agite la région Centre-Val de Loire qui suit au plus près la situation des pénuries de carburants. Deux réunions y sont consacrées chaque jour et les instances régionales sont en alerte depuis la semaine passée.

Des incertitudes demeurent sur jeudi 13 octobre

Ce mercredi 12 octobre il n'y aura pas de perturbation, c'est une certitude. Toutes les alertes ont été levées ce mardi en fin d'après-midi indique Philippe Fournié, vice-président de la Région en charge des Transports. Un brin d'optimisme passager car l'inquiétude subsiste toujours concernant le jeudi 13. Tous les transporteurs en charge des transports scolaires ne se trouvent pas dans la même situation. Certains ont des cuves conséquentes et avaient fait le plein avant le début des pénuries. D'autres ont des cuves plus petites qui commencent à être dans le rouge indique le vice-président. "On travaille aujourd'hui à ce qu'il y ait le moins possible de suppressions, mais il peut y avoir certaines circonscriptions à supprimer à cause de ça. Mais de là à ce qu'il n'y ait plus du tout des transports scolaires dans la région, au moins au niveau du réseau REMI, on en est pas là non plus" rassure Philippe Fournié.

La région a demandé à être prioritaire

Par ailleurs, la région est également montée au créneau. Le Président François Bonneau a ainsi entamé des démarches explique le Philippe Fournié. Il a écrit à la Préfecture de région "pour que les transports scolaires soient prioritisés dans le ravitaillement comme peuvent l'être les secours ou les transports sanitaires". La demande concerne également des lignes structurantes car la crainte c'est que faute de carburant nombre d'entre nous ne se tournent également vers les transports en commun. Reste que _" la priorité des priorités, c'est le scolaire car c'est un gros volume" e_xplique le vice-président.

Chaque jour 98.000 à 101.000 enfants et adolescents de la région recourent aux transports scolaires assurés par celle-ci.