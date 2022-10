Pénuries de carburants : les petites stations berrichonnes ne sont pas épargnées

En France, plus d'un tiers des stations-service font face à une pénurie de carburants. Ça devient de plus en plus compliqué de faire le plein de sa voiture. Et le Berry n'est pas épargné. Les files d'attente s'allongent devant les pompes qui ont du carburant, à Châteauroux, à Issoudun, ou encore à Bourges. Alors, les habitants des grandes villes berrichonnes prennent la route vers les stations-service de plus petites villes, mais souvent sans succès.

"On rentre chez nous et on laisse la voiture à la maison"

"On est montés à Châteauroux, il n'y avait rien, chez Total non plus, et à Ardentes non plus, déplore Pascal, qui est sur la réserve depuis deux jours, et qui désespère de réussir à faire un plein. Donc on fait ce qu'on a à faire et on rentre chez nous, on laisse la voiture à la maison." Et ils sont nombreux dans cette situation. Devant la station-service d'Ardentes justement, de nombreuses voitures s'arrêtent, même si le panneau qui affiche les prix est éteint.

"Évidemment, les gens apprennent vite, avec les réseaux sociaux, dans quelle station il y a du carburant"

Dans cette station de petite commune, les cuves sont vides depuis le début de la semaine. "On a été pris d'assaut assez rapidement, explique Victor Marteau, en charge de cette station. Évidemment, les gens apprennent vite, avec les réseaux sociaux, dans quelle station il y a du carburant. Du coup, on a eu des gens de La Châtre, Issoudun et bien sûr Châteauroux, Déols ... De beaucoup de communes des alentours, donc ça fait vite un gros volume."

Et ce qui inquiète Victor Marteau, c'est qu'il ne sait même pas quand est-ce que viendra la prochaine livraison. Il a donc totalement fermé la station-service en attendant.