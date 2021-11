La piscine de Sélestat fermée au public après une panne suite à une pénurie de pièces de rechange

C'est l'une des conséquences de l'épidémie de Covid-19 : la pénurie mondiale de pièces de rechange. La piscine de Sélestat en est actuellement la victime. Un extracteur a cassé, mais les délais pour recevoir les pièces pour réparer sont de plus en plus longs

Cela fait maintenant dix jours que la piscine des Remparts de Sélestat, dans le Bas-Rhin, au sud de Strasbourg, reste fermée au public. Jeudi 28 octobre, en pleine nuit, une pièce a en effet lâché dans un système d'extraction de l'air de l'équipement public.

Une grosse machine jaune située dans les entrailles du site. Une panne imprévisible, mais qui empêche toute ouverture de la piscine explique Fabrice Stoltz, son directeur. "On a eu un gros soucis imprévisible, on a un moteur d'extraction d'air de la centrale de traitement d'air du bassin sportif qui a littéralement explosé. Cela ne fonctionne plus, et la qualité de l'air n'est pas compatible avec l'accueil du public" explique le responsable.

Car cette machine est indispensable pour que l'air chargé de gaz lié au chlore soit évacué. "Si on insiste en faisant des activités sportives intensives, on peut théoriquement aller jusqu'au malaise, nous on ne veut pas de cela pour les visiteurs et le personnel" détaille Fabrice Stoltz.

La mairie a pour l'instant décidé de n'ouvrir la piscine que tôt le matin, de 8h à 10h, pour les clubs de natation, dans des conditions d'utilisation très strictes, avec une longue aération avant la venue des baigneurs.

Pendant ce temps, la mairie tente de régler le problème. Mais en cette période d'épidémie de Covid-19, les délais pour obtenir des pièces de rechange rallongent. "La société avec laquelle on travaille nous donne des délais très longs, à cause d'une pénurie de matériaux et de matières premières. Il n'y a plus de stocks, donc quand on on veut quelque chose, les délais sont très longs" explique le directeur du site.

Des réparateurs s'affairent sur l'extracteur d'air qui a lâché à la piscine de Sélestat © Radio France - Antoine Balandra

La mairie et l'entreprise qui gère l'entretien ont donc en attendant mis les bouchées doubles pour tenter de proposer une réparation de fortune. Qui est en test tout le week-end. "Des pièces disponibles ont été utilisées. D'autres sont sorties pour être réusinées. Mais pas sûr que cela fonctionne" note Fabrice Stoltz.

Ouvrir pour permettre l'apprentissage de la natation

Si une solution provisoire n'est finalement pas trouvée, les écoliers de Sélestat et le grand public pourraient être privés de piscine dès ce lundi 8 novembre, pour la rentrée.

Une situation dommageable après les fermetures déjà liées au COVID.

"Cela fait depuis 2020, entre les périodes de confinement, de réouverture puis en janvier nous n'étions encore réouvert qu'à un certain type de public" soupire Jean-Baptiste Leblond, directeur des sports à la mairie de Sélestat. La réouverture générale de cet équipement construit en 2009 n'a finalement eu lieu qu'au mois de mai. "Nous avons constaté avec les professionnels, les professeurs d'EPS et les instituteurs, qu'il y avait des difficultés d'apprentissage de la natation auprès des enfants, donc cela arrive au mauvais moment, mais nous mettons tout en œuvre pour rouvrir rapidement" explique-t-il.

Les responsables de la piscine croisent donc désormais les doigts. Pour que la pièce de rechange arrive rapidement en Alsace malgré les pénuries liées au Covid. Ou que la réparation de fortune tienne. En attendant confirmation, la piscine reste fermée jusqu'à nouvel ordre.