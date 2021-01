"On perd déjà nos clients", un gérant de salle de sport à Laval inquiet de rester fermé jusqu'à mi-février

Vous ne pourrez pas retourner dans votre salle de sport, avant au moins mi-février. Le Premier ministre l'a annoncé ce jeudi 7 janvier. Ces établissements doivent garder le rideau baissé à cause de la situation sanitaire, "il n'est pas question de baisser la garde dans les semaines à venir" a justifié Jean Castex.

De l'attente encore, et c'est évidemment une immense déception pour Christophe Vigeant, il gère Urban Fitness, une salle de sport à Laval.

"On espérait une réouverture le 20 janvier, on travaillait pour. On avait commencé à s'organiser avec un réaménagement des plannings, des cours un peu plus courts", explique ce gérant de salle de sport.

Cela va faire trois mois, bientôt quatre de fermeture. C'est énorme

"Il y a un impact économique pour nous. Des gens sont solidaires depuis le début mais qui, malgré tout avec le temps, avec le manque de contact, commencent à résilier", reconnaît-il.

On perd nos clients

Christophe Vigeant espère que cette échéance de mi-février sera la bonne cette fois, mais il craint un nouveau décalage. "Il faut malgré tout essayer de garder un lien, de proposer des choses sur les réseaux sociaux mais évidemment, cela ne remplace pas nos contacts avec les clients", estime ce professionnel.

Des gérants de salle de sport vont manifester mardi 12 janvier, à midi devant le ministère de l'Economie à Paris. Une opération "Touche pas à ma salle" pour réclamer une réévaluation des aides et la réouverture des salles grâce au port du masque de sport.