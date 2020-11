"On perd tout du jour au lendemain", 10 000 Savoyards aidés l'an dernier par le Secours Catholique

Chaque année, c'est un dossier attendu afin de dresser un tableau de la pauvreté en France. Le Secours Catholique vient de publier ses chiffres, calculés à partir des données recueillies dans ses différents centres partout dans le pays. L'année dernière, près d'un million et demi de personnes ont reçu l'aide de l'association, dont 10 000 en Savoie... 92% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 1077 euros par mois.

9 euros par jour pour "survivre"

''Etre pauvre est un boulot de tous les instants car il faut arriver à survivre" estime Yann Le Bihan, président du Secours Catholique en Savoie. "Une fois que l'on a enlevé toutes les charges fixes, ces familles n'ont plus que 9 euros par jour pour se nourrir, se soigner, s'habiller... C'est un arbitrage impossible." Alors que la situation était déjà compliquée, la crise sanitaire n'a rien arrangé... au contraire. Certains se sont retrouvés en précarité "du jour au lendemain".

La crise sanitaire a fait basculer des familles dans la précarité

C'est le cas de Virginie, chambérienne de 47 ans, mère de trois enfants. En mars, cette femme de ménage a encore ses deux emplois. Sauf que le confinement arrive, ainsi qu'une opération à la main. Elle a depuis été licenciée et ne vit que des allocations familiales et de l'indemnité chômage. "On se dit que ça va être qu'un petit moment puis que l'on va rebondir. Mais non, on ne rebondit pas et les factures s'accumulent."

Virginie n'a qu'à peine 900 à 1000 euros pour vivre. "Avant on pouvait s'acheter des petits extras et se faire plaisir dans les magasins. Maintenant, dès que l'argent arrive on compte déjà pour le mois et on sait qu'arrivé à la moitié on sera en dessous la barre du découvert. L'allocation familiale sert à recouvrir mon découvert et je vis ensuite avec pôle emploi." Une situation que la mère de famille a dû mal à vivre vis à vis de ses enfants. "Ils voient leur mère galérer, c'est dur de leur dire non temps tout le temps." Afin de faire des économies, Virginie fait d'ailleurs ses courses au sein de l'association.

Un cas qui n'est pas isolé. Véronique Bazin, déléguée du Secours Catholique en Savoie remarque "qu'une grosse partie des gens qui font désormais appel à nous avaient des petits boulots avant le premier confinement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gens se retrouvent dans des situation de plus en plus compliquées."