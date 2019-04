Perdu entre Limoges et la Macédoine, un vieil homme sauvé de la rue grâce à une boulangère de Puteaux

Un macédonien de 69 ans, qui rentrait d'un séjour chez sa fille à Limoges, s'est retrouvé à la rue, en région parisienne, après s'être fait volé argent, papiers et téléphone. Une habitante de Puteaux, où il errait, a pris les choses en main pour retrouver sa famille et le sauver.

Un macédonien de 69 ans, qui rentrait d'un séjour chez sa fille à Limoges, s'est retrouvé à la rue entre la fin mars et le début avril, en région parisienne, après s'être fait volé argent, papiers et téléphone. Une habitante de Puteaux, où il errait, a pris les choses en main pour retrouver sa famille et le sauver.

Grâce aux réseaux sociaux, et malgré une communication difficile avec le vieil homme qui ne parlait pas un mot de français, une boulangère de Puteaux, émue par la présence nouvelle et inhabituelle de cet homme dans la rue, a remué ciel et terre pour contacter ses proches, selon une information révélée par le journal 20 minutes.

Contactée par France Bleu Limousin, la boulangère de la "Rose de Puteaux", Sondes Jerou, a confirmé cette belle histoire, précisant qu'elle n'a pas été la seule dans ce quartier de Puteaux à venir en aide, durant quelques jours, à cet homme de 69 ans, visiblement totalement perdu. Mais c'est bien elle qui a lancé les recherches sur les réseaux sociaux, afin de retrouver des proches.

"J'ai commencé mes recherches par un message sur Facebook, ça n'a pas marché", explique Sondes Jerou, qui a demandé au vieil homme de lui indiquer sur une carte du monde le pays, puis la ville d'où il venait. "J'ai ensuite renvoyé un message, notamment aux gens qui habitent à Bitola" (ville du Sud-Ouest de la Macédoine, NDLR), "et là j'ai eu contact avec un proche qui m'a appelé, me disant que cela faisait deux semaines qu'ils le cherchaient".

Selon ce proche, le vieil homme "était venu chez sa fille à Limoges et au moment de rentrer en Macédoine, pour prendre l'avion depuis Beauvais vers Skopje _(capitale de la Macédoine, NDLR)_, il s'est perdu". Il faut dire qu'il "s'était fait volé son passeport, tous ses papiers, son argent, son téléphone... Il avait besoin d'aide", conclut Sondes Jerou, mère de quatre enfants, qui refuse toute forme de gloire dans sa démarche. "C'est mon style de vie" poursuit-elle, "je veux aussi montrer l'exemple à mes enfants, montrer qu'il faut qu'on s'aide, même si on a peu de moyens. Les SDF deviennent SDF parce qu'on ne les aide pas (...). Il faut qu'on s'aide. Il ne faut pas avoir peur des gens", conclut-elle.