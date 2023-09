Perdue il y a deux mois, la prothèse du petit Gabin a été retrouvée aux Sables-d'Olonne

C'est la magie des réseaux sociaux. Accompagné de la photo de la prothèse, un message est publié sur Facebook, ce mardi : "trois jeunes gens viennent de ramener cette jambe artificielle, trouvée dans les rochers [...] À partager en masse, s'il vous plaît". La publication est rapidement partagée des dizaines de fois et arrive sur l'ordinateur d'un ami de Dolorès. "C'est déjà lui qui m'avait convaincu de mettre un message sur les réseaux sociaux en me disant : 'Dolorès, c'est comme ça qu'on va retrouver la prothèse', confie la mère de Gabin. Et mardi soir, c'est lui qui m'a contactée pour m'annoncer la bonne nouvelle." Égarée il y a deux mois alors que les courants étaient forts sur la plage des Sables-d'Olonne , la prothèse de Gabin vient d'être miraculeusement retrouvée.

"On n'y croyait plus trop"

Depuis l'incident, Gabin avait dû se remettre aux béquilles. "On avait même repris rendez-vous avec le prothésiste pour qu'il puisse avoir sa jambe pour la rentrée des classes", raconte Dolorès. Parce que fabriquer ce type de prothèse, c'est long, "un travail d'orfèvre". En attendant, l'enfant avait une prothèse de remplacement pour "qu'il puisse profiter de ses vacances sur ses deux pieds", explique cette femme qui habite Cherbourg. "Mais là, c'est super, le fait de l'avoir retrouvée, ça va permettre de la recycler ou de la transformer en une autre prothèse de course ou de marche, sourit-elle. C'est comme les paires de chaussures, on n'en a jamais trop."

La prothèse, retrouvée dans les rochers entre la baie des Sables et Château d'Olonne, devrait rapidement arriver chez Gabin. Elle sera ensuite envoyée chez le prothésiste afin qu'il vérifie son état "même s'il paraît bon d'après les photos que j'ai pu voir", glisse Dolorès. Et Gabin dans tout ça ? "Il n'y croyait plus trop non plus et quand on lui a dit ce matin, il était trop content, confie la mère de famille. Et ça l'a même fait un peu rire parce qu'il voyait que sur les réseaux, les gens se demandaient si c'était bien la sienne. Et il a répondu : "oui, évidemment, en même temps, elle peut être à qui d'autre ?"