Réouverture des lieux de culte : "Nous sommes prêts" explique le curé de la paroisse Saint-Pardoux à Guéret

"Il y a aujourd'hui moins de légitimité à restreindre les libertés". Pour Christian Dequidt, le curé de la paroisse Saint-Pardoux, à Guéret, puisque la situation sanitaire s'améliore et que le nombre de personnes atteintes du Covid-19 diminuent, on devrait pouvoir accueillir à nouveau des fidèles dans les lieux de culte. "On permet à des gens de s'entasser dans le métro, on a permis aux élèves d'entrer en classe ce qui est très bien, alors c'est difficile d'interdire aux fidèles de pratiquer leur religion".

Nous sommes prêts !

"Le gouvernement va vivement nous conseiller le port du masque, la distance entre les fidèles, la désinfection des lieux de culte après les cérémonies. Les églises sont prêtes ! On a reçu des notes de notre diocèse pour mettre en route ces mesures sanitaires dès qu'on pourra convoquer à nouveau des personnes dans les églises. Les évêques de France ont demandé à ce que il y ait la possibilité d'accueillir un tiers de la contenance des églises. Si par exemple, on recevait habituellement une centaine de personnes et bien là, on serait invités à en accueillir une trentaine. Il nous suffit à ce moment là avec des moyens tres simples comme ca se fait partout de prendre les distances, d'interdire certaines chaises ou bancs et puis de permettre les autres. On a commencé à former dans nos paroisses, des petites équipes de gens qui vont être des veilleurs et qui vont accueillir les personnes dans la stricte observation de ces règles sanitaires".

Des messes dans des églises vides

Depuis la mi-mars, et l'interdiction des rassemblements dans les églises, les prêtres ont célébré des messes devant personne ou presque, "quelque fois une ou deux personnes dans l'entourage du prêtre, une communauté religieuse qui avait pu venir des religieuses. Moi je pensais en regardant l'église de Guéret, en regardant les places, je sais à peu près, on a l'habitude de voir où les gens se placent et je pensais à toutes ces personnes qui étaient certainement en communion avec nous parce qu'elles regardaient la messe du dimanche à la télévision ou sur Youtube la messe à la cathédrale de Limoges. On était vraiment en communion. On savait les uns et les autres qu'on était privé de ce grand moment de communion mais je crois qu'on pouvait aussi être ensemble".

On s'est manqué les uns aux autres

"Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a eu beaucoup de contacts téléphoniques. On a été très attentif et les chrétiens eux-mêmes entre eux, aux personnes un peu fragile, à nos ainés. Il y a eu beaucoup de contact par message, par mail, il y a même eu des personnes qui avaient trouvé la solution pour prier ensemble par téléphone, des salons téléphoniques où on pouvait se réunir à plusieurs. Il y a eu vraiment beaucoup beaucoup d'attentions ce qui fait qu'on s'est manqué les uns aux autres mais n'a pas manqué notre rencontre vis à vis du Seigneur. Il y a même eu de personnes qui ont partagé sur l'évangile du dimanche par téléphone. Il y a eu vraiment la rencontre du Seigneur, la rencontre des chrétiens entre eux d'une autre façon et les prêtres en ont été surpris et contents".