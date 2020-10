Père du célèbre architecte et militant pour les personnes en situation de handicap, Roger Nouvel est mort

Roger Nouvel est mort ce lundi 26 octobre. Il avait fêté cet été ses 100 ans. Il était le père du célèbre architecte mais pas que. C'est aussi grâce à lui que l'aide aux personnes en situation de handicap s'est structurée en Dordogne dès les années 60. "Roger Nouvel était un éveilleur" raconte Jean-Michel Goiry, qui a longtemps travaillé à ses côtés dans le secteur associatif avant qu'ils ne deviennent amis. "Sans lui, cela n'aurait pas avancé aussi vite"détaille l'enseignant à la retraite.

Co-fondateur de l'ADAPEI en Dordogne

Avec sa femme, Roger Nouvel a eu deux enfants, Jean qui est devenu l'architecte que l'on connaît mais aussi Geneviève touchée par le handicap et décédée en 2011. Jean-Michel Goiry se souvient "d'un homme très tourné vers les autres, d'une simplicité absolue, très cultivé. Il est resté militant jusqu'à la fin".

Roger Nouvel a cofondé l'ADAPEI, l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées en Dordogne. Aujourd'hui, l'association n'existe plus au niveau départemental mais trois associations sont toujours actives au niveau local, à Sarlat, Périgueux et Bergerac.

La légion d'honneur en 2004

Roger Nouvel avait fondé la Fondation de Selve qui accueille des personnes handicapées à Sarlat. Pour son engagement en faveur de cette cause, Roger Nouvel avait reçu la légion d'honneur en 2004.

Les obsèques seront célébrées ce jeudi 29 octobre à Sarlat, à 10 heures.