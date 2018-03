Périgneux, France

Une première attaque sur une brebis à Saint-Pierre-de-Boeuf, puis une seconde à Périgneux, sur un chevreuil. Le loup est bien dans la Loire ! Périgneux, c'est un village tranquille de 1500 habitants, répartis dans des hameaux dispersés, certains très proches des bois. Depuis le passage du loup à la mi-mars, la bête est dans tous les esprits.

Un chien qui tue une bête, on est d'accord, mais un loup, on en a jamais entendu parler !" Sylvie, l'épicière du village.

De mémoire d'ancien, il y aurait des loups dans les environs, mais il y a 70 voire 80 ans. Alors au départ, les Pérignois ont eu du mal à y croire : "Un loup à Périgneux, ça a été très surprenant ! raconte Sylvie, l'épicière du village. Un chien qui tue une bête, on est d'accord, mais un loup, on en a jamais entendu parler ! Et quand l'annonce est tombée, on a cru que c'était une blague !"

Sauf que pour les plus petits, c'est loin d'être une blague. À la sortie de l'école, Nolan pense au conte des "Trois petits cochons", chez le coiffeur, Maëly, elle, tourne le problème dans tous les sens et en arrive à cette conclusion : _"Il y a des loups qui sont gentils, et des loups qui sont méchants !" Celui de Périgneux, "_s'il tue un chevreuil, c'est pas très marrant ! Il est méchant ! Quand on est gentil on ne tue pas un chevreuil !"

Même s'ils s'interrogent, les enfants n'ont pas peur pour autant. À Périgneux, le passage du loup est surtout devenu l'événement de l'année, au point que la commune y a gagné un surnom : "le village au loup".

Un sujet qui fait sourire

Pour le premier adjoint au maire, Paul Leydier "C'est un sujet qui fait sourire pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude, parce que _ce n'est pas comme si on avait vu une meute dans le coin !_" mais il concède "maintenant, quand ce sera le moment d'aller se promener dans les bois, peut-être que certaines personnes s'inquiéteront, en disant "on risque de trouver le loup !" "

Selon lui, ce sont surtout les agriculteurs qui sont inquiets. Et effectivement, les éleveurs ont le sentiment d'être sans défense face à l'animal. Lundi 26 mars, un comité loup se réunira pour la première fois dans la Loire.