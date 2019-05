Périgueux : 800 petits rugbymen au rendez-vous du 28ème chalenge Francis Rongiéras

Périgueux, France

C'est la 28èmé édition de ce tournoi, créé en mémoire du capitaine du CAP-rugby, victime d'un malaise sur le terrain, en juin 1991 : le Chalenge "Francis Rongiéras" a encore rassemblé 800 jeunes rugbymen ce jeudi. Chacun des 32 clubs engageait deux équipes : une pour les moins de 8 ans et une pour les moins de 10 ans.

La Rochelle vainqueur, comme en 2018

Ce sont maintenant les fils de Francis Rongiéras, Romain et Hugo, qui dirigent le tournoi avec tous leurs copains du CAP, et douze clubs périgourdins étaient au rendez vous, mais on pouvait aussi voir les maillots de Toulouse, Clermont, la Rochelle, Brive, Aurillac, Massy ou encore Pau. Les matches se jouent en deux mi-temps de quatre minutes, et chaque équipe est assurée de jouer six matches. La finale des M8 a été remportée par La Rochelle 3 à 2 sur Poitiers, et c'est encore La Rochelle qui a remporté le Chalenge chez les M10 : 3 à 0 sur le Stade-Toulousain. La Rochelle remporte donc le classement général (comme en 2018), devant Périgueux, Massy et Brive.

Les jeunes rugbymen sont souvent accompagnés de leurs parents © Radio France - Harry Sagot

Grâce aux sponsors, l'ensemble du tournoi est gratuit pour les clubs, y-compris les repas, et même l'hébergement pour les clubs arrivés la veille, et hébergés dans les lycées de Périgueux.

Le reportage d'Harry Sagot Copier

La page facebbok du Chalenge Rongiéras est là.