Périgueux : au lendemain de Noël une famille azérie se retrouve sans logement

Périgueux, France

Triste Noël en Dordogne pour Teymur Melikov, son épouse Norana et leurs trois enfants Revan, Nihat et Fatima. Cette famille arrivée d'Azerbaïdjan doit quitter le logement qui lui avait été attribué pendant l'examen de leur demande d'asile. Le statut de réfugiés leur a été refusé il y a un mois.

Le père emprisonné dans son pays

Teymur Melikov était épicier en Azerbaïdjan, adhérent d'un parti d'opposition. Brutalisé et emprisonné plusieurs fois pendant deux ou trois jours, il a fini par quitter son pays à l'automne 2017. La famille vit à Périgueux depuis un an, et les enfants de 6, 10 et 12 ans ont déjà appris le français à l'école ou a collège, où ils réussissent remarquablement.

Les Melikov étaient logés dans un appartement pour demandeurs d'asile, mais leur demande a été refusée et ils se retrouvent sans titre de séjour, obligés de quitter leur logement pour un hébergement d'urgence (l'hébergement du 115) à l'hôtel, à partir de ce mercredi 26 décembre après-midi. Le couple et les trois enfants ont donc bouclé leurs sacs le jour de Noël.

Trouver un logement en urgence

Un comité de soutien s'est créé autour des Melikov, avec l'appui de R.E.S.F. . La première urgence des bénévoles, c'est de trouver un logement. Pour le moment, la famille n'est pas menacée d'expulsion du territoire français, mais elle a perdu la couverture maladie accordée aux demandeurs d'asile, et l'hôtel de Boulazac est assez loin du collège et de l'école du Gour-de-l'Arche où les enfants sont scolarisés depuis un an.

Le comité de soutien est joignable par mail : meliklirevan@gmail.com et par téléphone : 06.88.51.21.28. ou 06.82.36.34.15.