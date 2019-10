Périgueux aura bientôt sa vélo-école, la première en Dordogne

Périgueux, France

Il y aura bientôt une vélo-école à Périgueux ! C'est l'équivalent d'une auto-école, mais pour apprendre à faire du vélo, et ce sera la première du département. Le projet est porté par Vélorution périgourdine. Huit membres de l'association sont formés cette semaine à Périgueux par la Fédération des usagers de la bicylette pour devenir "initiateur mobilité vélo". La vélo-école périgourdine devrait ensuite ouvrir fin 2019 ou début 2020.

L'idée est à la fois de permettre à ceux qui ne savent pas faire du vélo de prendre des cours et à ceux qui ont besoin de reprendre confiance de se perfectionner. "Il y a beaucoup de gens par exemple n'osent aller que sur la voie verte parce qu'ils s'y sentent en sécurité mais qui n'en sortent pas parce que dès qu'ils sont au contact de la circulation ou des véhicules, ils n'osent plus", explique Laurent Pichot, le président de l'association Vélorution périgourdine.

Une première journée test a eu lieu ce jeudi à Périgueux. © Radio France - Adèle Bossard

Il s'agit, surtout, de "se réapproprier l'espace urbain en totalité pour des personnes qui n'osent plus le faire", poursuit-il. "On se dit que tout le monde sait faire du vélo mais quand on rencontre des gens qui ont perdu la confiance, il y a beaucoup de choses à revoir, à réapprendre à réviser : la connaissance du matériel, la révision du code de la route éventuellement, et puis la pratique elle-même, physique, du vélo. Et là, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de retrouver un usage naturel de l'outil."

"Je pourrais aller à la voie verte avec mes enfants"

Une première séance test a eu lieu ce jeudi à Périgueux, avec quatre stagiaires. Pour Jamila par exemple, c'était "un rêve" de savoir pédaler : "Comme ça, je pourrais aller à la voie verte avec mes enfants, et comme j'ai des problèmes de dos, ça me fera du bien. Et à la place de prendre sa voiture, il y a des choses que je pourrais faire à vélo", détaille-t-elle. Même motivation chez Nabila, qui n'a pas le permis de conduire. "Ça me permettra aussi de faire mes courses. Mes enfants me posent aussi beaucoup de questions : Maman, pourquoi tu sais pas faire du vélo ?" Quand sa voisine lui a parlé du projet de l'association, elle s'est lancée sans hésiter.

Mais le formateur, François Nora, insiste sur le fait que ces formations ne sont pas adressées qu'aux novices en bicyclette. "Actuellement, beaucoup de gens disent qu'ils font du vélo, qu'ils se déplacent à vélo, mais ils font mal du vélo, explique-t-il. Parce qu'ils ne connaissent pas toutes les règles de déplacement du vélo en ville". Et ce sera justement l'objet des formations "remise en selle" qui seront proposées dès l'ouverture de la vélo-école de Périgueux, d'ici la fin de l'année.