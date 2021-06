Un barbecue connecté bientôt en libre-service à Périgueux

Il sera bientôt possible de faire son barbecue sur les bords de l'Isle à Périgueux. Une machine sera installée à la fin du mois au Moulin du Rousseau. Le barbecue sera en libre-service et connecté au smartphone, il a été créé par l'entreprise Cooxy dans le Gard. Ce sera le premier à Périgueux mais déjà 130 ont été installés à Grenoble, Nantes, Avignon ou encore Mulhouse.

Le barbecue ressemble à un entonnoir rouge. C'est en réalité une plancha électrique fonctionne avec le téléphone et une application à télécharger. Ce dernier sert de télécommande pour relever la température et pour choisir les cuissons en fonction des aliments. Seule la plaque chauffe, tout le reste de l'appareil reste froid et la machine s'éteint dès que la connexion bluetooth n'est plus activée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'appareil pèse 100 kilos et reste fixe. Il coûte 4.000 euros sans les frais d'installation.