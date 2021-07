Le barbecue en libre service est installé à Périgueux près du Moulin du Rousseau. Il s'agit d'une plancha électrique qui se commande via un téléphone portable.

Périgueux : le barbecue connecté et gratuit est installé sur les bords de l'Isle

Ce barbecue est en libre service, il fonctionne via une application sur téléphone portable.

Il est désormais possible de faire griller ses légumes ou ses saucisses près du Moulin du Rousseau. Un barbecue vient d'être installé sur les bords de l'Isle à Périgueux. L'appareil, rouge, est visible de loin. Il est situé près du parking, en face du skate parc et du terrain de basket. Il s'agit en réalité d'une plancha en libre service et gratuite.

Un appareil connecté au téléphone

Les Périgourdins peuvent l'utiliser quand ils le souhaitent via une application sur le téléphone portable. Le téléphone se connecte en Bluetooth à l'appareil. Il commande l'allumage de la plancha ainsi que le niveau de cuisson. Les usagers doivent seulement nettoyer l'appareil à la fin d'utilisation avec une éponge non abrasive et de l'eau.

A côté de l'appareil fabriqué en France par l'entreprise Cooxy, des jardinières avec des herbes aromatiques ont été plantées.

L'appareil pèse 100 kilos et reste fixe. Il coûte 4.000 euros sans les frais d'installation.