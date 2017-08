Périgueux : On cherche en urgence des figurants pour tourner avec Vincent Lacoste

Un grand casting est organisé à l'occasion du tournage d'un film à Périgueux début septembre. La production cherche des hommes et des femmes. Au générique on retrouve dans le rôle principal Vincent Lacoste,acteur des " Beaux gosses " et d'"Astérix et Obélix au service de sa majesté".

Envie de passer sous les projecteurs ? Avis aux amateurs, on recherche en urgence des figurants pour les besoins d'un tournage à Périgueux. Le film "Amanda" réalisé par Mikhaël Hers se tournera dans la ville du 03 au 08 septembre.

Tous les profils sont sont recherchés

La production précise que tous les types de personnes sont recherchés : Hommes ou femmes de tous âges. Il suffit d'être disponible à Périgueux du 03 au 08 Septembre.

Pour postuler, il faut envoyer un mail à amandalecasting@gmail.com

Vous devez y joindre plusieurs photos récentes, vos coordonnées complètes ( avec votre numéro de téléphone) et vos mensurations.

Vincent Lacoste y incarne un jeune homme à la vie bouleversée par un attentat

Parmi les acteur au générique, Vincent Lacoste. Le jeune acteur aux trois nominations aux Césars tient le rôle principal. On l'a vu notamment, dans Astérix et Obélix au service de sa majesté ou plus récemment dans Saint-Amour aux cotés de Gérard Depardieu.

L'histoire du film fait référence à l'actualité des attentats. David, un parisien d'une vingtaine d'années jongle entre différents petits boulots et recule, sans cesse l'heure de faire des choix plus engageants. Solitaire et rêveur, il tombe sous le charme de Lena, une voisine fraîchement débarquée. Sa vie plutôt tranquille vole en éclat quand sa sœur aînée meurt brutalement dans un attentat. Il se retrouve alors en charge de sa jeune nièce de sept ans, Amanda.

Egalement au casting, la jeune actrice franco-britannique Stacy Martin.