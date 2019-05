Périgueux commémore ce vendredi 10 mai l'anniversaire de la rafle la plus importante de la seconde guerre en Dordogne

Le 10 mai 1944 à Périgueux, 211 juifs, communistes, francs-maçons, Résistants ou simples suspects étaient regroupés au cinéma "Le Palace", pour être livrés à l'occupant nazi. Une cérémonie rappellera vendredi cette rafle menée par la milice et la police française.

C'est la plus importante rafle menée en Dordogne pendant l'Occupation. Périgueux commémore ce vendredi le 75ème anniversaire de l'arrestation de 211 personnes à Périgueux, regroupées au cinéma "Le Palace", rue Bodin, par la milice et la police du gouvernement de Vichy. Sur l'ensemble de ces personnes arrêtées par la milice et la police, une cinquantaine seront libérées aussitôt. Les autres seront internées au camp de Saint-Paul d'Eyjeaux en Haute-Vienne, ou envoyées dans les chantiers de travail forcés ; une trentaine seront déportées vers les camps de concentration.

C'est une rafle organisée par les Français." Jean-Paul Bedoin, président de l'ANACR

Le président de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance, Jean-Paul Bedoin, rappelle que cette rafle a été décidée et menée par des Fran,çais, par la milice : "l'objectif principal c'était de nettoyer la ville de Périgueux. C'est _une rafle qui va viser les juifs, les communistes, les francs-maçons c'est à dire ce qu'on appelait 'l'anti-France'_."

Le Résistant Ralph Finkler n'a pas été pris dans ces arrestations, mais c'est lui qui a bataillé pour qu'une plaque rappelle sur la façade que cette rafle a été menée par des Français.

Depuis 2009, une plaque évoque cet épisode sur la façade du bâtiment qui est aujourd'hui un théâtre. A l'intérieur, deux autres plaques rappellent comment Périgueux a été bouclée ce 10 mai 1944, pour faciliter les arrestations opérées dans tout le département de la Dordogne par les miliciens et les policiers français.

La commémoration débutera à 18h devant le Palace, au 15 rue Bodin.