Périgueux : on contrôle le pass sanitaire au cinéma

"Bonjour Monsieur, votre pass sanitaire s'il vous plaît", demande Cyril Gaudin. Le directeur du cinéma CGR place Francheville à Périgueux a installé une table et une chaise en face de l'entrée du cinéma, et scanne avec son portable les QR codes des spectateurs. Depuis mercredi 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes, excepté pour les 12-17 ans, exemptés jusqu'au 30 août. Et c'est lui, le directeur, qui s'occupe des contrôles. "J'estime que c'est aux responsables de s'en occuper", explique-t-il. Et pour cette première journée d'application du pass, tout s'est bien passé selon lui. "Le côté technique de la chose marche plutôt bien. Et on appréhendait la réaction des gens mais cela fonctionne plutôt bien", sourit-il. Les personnes contrôlées ont été "sympathiques, compréhensives, empathiques", malgré "quelques tentatives de mauvaise foi".

Baisse du nombre d'entrées

En revanche, le directeur du cinéma se pose quelques questions au sujet de la fréquentation de son cinéma, en baisse depuis le début des contrôles. "Ici c'est un cinéma qui est là pour vendre des places, pas pour ne prendre qu'une partie des personnes, celles qui sont vaccinées. Donc je ne sais pas comment cela peut fonctionner durablement", s'interroge-t-il.

Sur les séances qui rassemblent moins de 50 spectateurs, en journée par exemple, Cyril Gaudin a décidé qu'il ne contrôlerait pas les pass sanitaires.