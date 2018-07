Une nouvelle nuit surchargée aux urgences de l’hôpital de Périgueux. La CGT a piqué une petite colère ce lundi 9 juillet. Une nouvelle fois, la dizaine de boxes du service étaient occupés et il y avait presque autant de patients dans le couloir. Il a donc fallu les regrouper dans une salle voisine.

Un accueil "affligeant"

Quand l'équipe de jour a pris la relève de l'équipe de nuit, ces infirmières ont poussé des soupirs d'exaspération. L'accueil des patients était "affligeant". "Il y avait des gens présents pour des douleurs thoracique, des hypoglycémies, des intoxications médicamenteuses. Il ne fallait pas les laisser comme ça, ça devenait dangereux" expliquent ces infirmières. "Depuis cet hiver les urgences sont en afflux total. Il y a une grosse liste d'attente on ne sait pas où on va les placer," ajoute Marietta Mary, déléguée CGT à l’hôpital.

Un infirmier et deux aides-soignantes en renfort

Cette surcharge n'est hélas plus exceptionnelle pour la direction de l'hôpital. Dimanche n'était pas particulièrement chargé aux urgences, moins que la veille, mais avec des arrivées concentrées en quelques heures et de vraies urgences vitales pour le chef des urgences le Docteur Michel Gautron. "Nous avons eu neuf personnes à un instant T et vous vous doutez bien qu'il n'y a pas forcément le nombre de lits nécessaire. On a regroupé des patients dans un endroit habituellement vide."

Il restait pourtant des lits disponibles en chirurgie, mais pas en médecine pour libérer les urgences. Même si la direction assure qu'il n'y avait pas de sous-effectif elle a envoyé un infirmer et deux aides-soignantes en renfort.