Périgueux : des masques transparents dans les crèches de l'agglomération

La CAF a distribué des masques transparents aux agents des crèches du Grand Périgueux. L'objectif est de permettre aux plus jeunes de lire sur les lèvres et de mieux distinguer le visage des adultes.

Les agents des crèches du Grand Périgueux peuvent désormais sourire et montrer toutes leurs dents. Depuis un mois, des masques transparents sont distribués par la CAF. Plus de 500 viennent d'être répartis sur les établissements de l'agglomération. Ils doivent permettre aux enfants de lire sur les lèvres et de mieux reconnaître les visages.

Des masques en expérimentation

Pour l'instant, leur port n'est qu'en expérimentation. À la crèche "Clos Chassaing", les agents ne l'utilisent qu'au moment de raconter des histoires. Ce n'est qu'un outil de plus dans l’apprentissage du langage en période de Covid-19. "Les enfants développent d'autres modes de fonctionnement. Ils s'appuient plus sur les sons, les intonations, les odeurs, l'expression des yeux, le toucher. Ils arrivent parfaitement à reconnaître qui est qui et ils réagissent aux sourires", fait remarquer Liliane Gonthier, vice-présidente du Grand Périgueux, en charge de l'enfance et de la petite enfance.

Des études sont néanmoins en cours pour savoir si les masques classiques ont un impact sur l’apprentissage du langage. Mais les premières observations sont rassurantes. "On n'a pas remarqué que les enfants avaient des réticences avec les masques. C'est même l'inverse, ils se sont très vite adaptés, plus vite que les adultes. Et nous n'avons pas remarqué de problème de compréhension" ajoute Delphine Ferreira, la directrice adjointe de la crèche.

Une aide pour les enfants malentendants

Et le Grand Périgueux ne souhaite pas rendre ces masques transparents, peu confortable, obligatoire. Une exception toutefois, les personnels de crèche doivent en porter un face à un enfant malentendant ou avec des problèmes de développement.