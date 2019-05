Périgueux : environ 1200 personnes, gilets jaunes et syndicats, manifestent pour le premier mai

Du rouge et du jaune dans les rangs de la manifestation du premier mai à Périgueux en Dordogne ce mercredi. Des gilets jaunes se sont fondus dans le cortège cette année. Ils étaient une centaine à Périgueux et Bergerac

Est-ce une début de convergence des luttes ? En tout cas en Dordogne, les syndicats CGT, FSU et FO ont été rejoints dans la manifestation par des gilets jaunes.

Ils étaient une centaine de gilets jaunes à Périgueux et Bergerac. Sur un total de 1200 manifestants selon la police à Périgueux et 600 à Bergerac.

Ils étaient également ce mercredi matin environ 130 à Sarlat.

Gilets jaunes et syndicalistes ont fait cause commune © Radio France - Antoine Balandra

Des manifestants qui avaient tous un adversaire commun : Emmanuel Macron. Les gilets jaunes dénoncent de "l'enfumage" après les annonces sur les baisses d'impôts notamment jeudi dernier.

Tous réclament rapidement une baisse du prix des produits de première nécessité, et l'adoption du RIC, le référendum d'initiative citoyenne.

Certains se sont même offusqués que "tant d'argent soit dépensé pour des pierres (NDLR/ Notre-Dame de Paris), quand il n'y a rien pour les sans-abris et les plus pauvres". "Le ruissellement, il n'existe pas" disait un autre gilet jaune.

Les gilets jaunes ont dénoncé "l'enfumage" d'Emmanuel Macron © Radio France - Antoine Balandra

Tous les gilets jaunes interrogés semblaient en tout cas plutôt favorable à une certaine convergence des luttes. Avec les syndicats notamment. Pour pousser le pouvoir à changer de politique.

Certains n'ont pas digéré le milliard d'euros trouvé pour Notre Dame et pas pour d'autres causes © Radio France - Antoine Balandra

Côté syndical, l'arrivée des gilets jaunes était semble-t-il plutôt la bienvenue. "Il faut être de plus en plus nombreux pour manifester. Le mouvement social est pluriel. Les gilets jaunes sont des salariés aussi, ils sont les bienvenus" disait une syndicaliste CGT.

Petite nouveauté en Dordogne : il y avait également un "street médic", ces bénévoles chargés de soigner d'éventuels blessures chez les manifestants. Même si en Dordogne, la manifestation s'est déroulée dans le calme.