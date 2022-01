Périgueux et Bergerac très mal classées dans le Top des villes où il fait bon vivre

L’association des villes et villages où il fait bon vivre a dévoilé ce dimanche dans le JDD son palmarès des communes françaises. Parmi les villes où il fait bon vivre, Périgueux est 240ème et Bergerac, 220ème. Les deux villes de Dordogne perdent des places par rapport à l'an dernier.

L'association des villes et villages où il fait bon vivre a dévoilé ce dimanche 19 janvier dans le Journal du dimanche son palmarès 2022 des villes de France où il fait bon vivre. Et les résultats ne sont pas bons pour la Dordogne. Périgueux et Bergerac arrivent très loin dans le classement des 500 villes où il fait bon vivre.

Périgueux 240ème, Bergerac 220ème

Pour cette troisième édition, le classement a été établi pour les 500 villes de France qui comptent plus de 2.000 habitants, à partir de 187 objectifs, issus de l'Insee et différents organismes statistiques. Neuf critères ont été pris en compte : la qualité de vie, la sécurité, la santé, le commerce, les transports, l'éducation, les sports et loisirs, la solidarité et l'attractivité immobilière.

En Dordogne, Périgueux arrive 240ème et Bergerac, 220ème. Par comparaison, Limoges est 29ème, Brive est 51ème, Tulle, 149ème, et Angoulême, 182ème. Surtout, les deux villes de Dordogne perdent toutes deux des places par rapport au classement de l'an dernier : Périgueux perd cinq places, Bergerac perd huit places.

En France, c'est Angers qui arrive en première position des villes où il fait bon vivre. Dieppe est 500ème.

Saint-Laurent-des-Vignes dans le classement des 500 villages où il fait bon vivre

Un village de Dordogne figure parmi le classement des 500 villages où il fait bon vivre : il s'agit de Saint-Laurent-des-Vignes. Le village est 342ème.