Périgueux : faut-il déboulonner la statue du Maréchal Bugeaud ?

Les artistes ADNX et Klemere ont installé une corde autour du cou de la statue du Maréchal Bugeaud à Périgueux.

La statue du Maréchal Bugeaud à Périgueux doit-elle tomber ? La question n'est pas nouvelle mais elle revient depuis plusieurs semaines après le déboulonnage de plusieurs statues à l'étranger de figures historiques jugées racistes. Le débat est relancé cette semaine à Périgueux après que le collectif d'artistes ADNX et Klemere ait installé une corde autour du cou du Maréchal. Une flèche au bout invite les passants à tirer dessus pour faire tomber le monument. "Le sens de l’Histoire" indiquent les auteurs de cette oeuvre.

Des exactions nombreuses en Algérie

Si le Maréchal Bugeaud est un ancien député de la Dordogne au XIXe siècle, le collectif se réfère surtout à son passé en Algérie. Une période durant laquelle Bugeaud pratique les politiques de la terre brûlée et des "enfumades" qui consistent à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte.

Pourtant le déboulonnage du Maréchal est loin de faire l'unanimité. C'est même le contraire. "C'est notre histoire. Et on n'est pas responsable des faits et gestes de nos aïeuls" explique un Périgourdin rencontré plage Bugeaud à Périgueux. "C'est une mode à laquelle il ne faut pas céder" ajoute une autre habitante.

"Compéter la statue"

Les artistes ADNX et Klemere invitent les passants à tirer sur la corde pour faire tomber la statue du Maréchal Bugeaud © Radio France - Theo Caubel

Certains proposent néanmoins de compléter le monument. "Il faudrait que d'autres artistes participent pour peut-être expliquer qui est réellement ce personnage", estime une Périgourdine. Même si certains, en minorité, préféraient qu'on remplace la statue par une autre figure qui elle n'aurait pas un passé raciste.