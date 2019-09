Périgueux : la médiathèque Pierre Fanlac a rouvert ses portes après plus d'un an de travaux

Après plus d'un an de travaux la médiathèque Pierre Fanlac a rouvert ses portes à Périgueux. De nombreux périgourdins ont assisté à l'inauguration et constaté les changements architecturaux dès l'entrée. Parmi les nouveautés : un espace jeux, des bornes de retrait et retour, des horaires élargies.

Périgueux, France

Le moment était très attendu : la médiathèque Pierre Fanlac a rouvert ses portes à Périgueux ce samedi 28 septembre. De nombreux visiteurs ont assisté à son inauguration et constaté les changements : "ça parait plus grand, et plus lumineux !". Côté pratique, la gratuité a été mise en place et les horaires d'ouverture ont été élargies.

Nouveaux espaces

La nouvelle organisation architecturale de la médiathèque a été voulue "intergénérationnelle" expliquent les bibliothécaires. Ainsi au rez-de-chaussée, bandes dessinées tout public, livres d'enfants et mangas pour adolescents sont mélangés. Au premier étage un nouvel espace voit le jour : destiné aux jeux de société. Parmi les services proposés dans le guide d'accueil de la médiathèque : le portage à domicile, "un service gratuit pour les seniors, les personnes handicapées ou encore les femmes enceintes".

Numérique et horaires élargies

Le numérique est au cœur de la nouvelle médiathèque. Des ateliers numériques vont prochainement être proposées et une imprimante 3D a été achetée. Un espace musique a également été créé, où il est possible d'écouter les CD et vinyles de la collection.

Pour s'abonner, les personnels de la médiathèque rappellent que la carte est gratuite et qu'il faut se présenter muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Les horaires d'ouvertures ont été élargies : lundi et jeudi de 13h à 18h ; mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

L'inauguration a eu lieu, notamment, en présence d'Antoine Audi le maire de Périgueux, et de Frédéric Perissat le Préfet de la Dordogne © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

"C'est plus spacieux et plus lumineux" soulignent les visiteurs © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Il y a plus d'espace pour les CD et les DVD © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Parmi les nouveautés : un espace dédié aux jeux de société au premier étage © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Au rez-de-chaussée l'espace lecture est voulu intergénérationnel © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Coût des travaux : plus de 2.750.000 euros © Radio France - Clémence Gourdon Negrini