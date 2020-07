Périgueux : la municipalité veut du gel hydroalcoolique à l'entrée du marché

La maire de Périgueux Delphine Labails s'est rendu au marché de la commune samedi 11 juillet pour rappeler les gestes barrières aux habitants, touristes et commerçants.

Le marché de Périgueux est bondé mais la plupart des commerçants et visiteurs sont masqués

Delphine Labails et son équipe étaient sur le marché de Périgueux ce samedi matin pour sensibiliser les Périgourdins aux mesures sanitaires. Avec ses adjoints, la maire socialiste a distribué des masques aux commerçants et habitants tout en rappelant de "ne pas relâcher les bonnes pratiques pour enrayer la propagation du coronavirus."

Au détour d'un étal de fruits et légumes, une habitante de la commune a interpellé la nouvelle maire de Périgueux au sujet de l'absence de gel hydroalcoolique à l'entrée du marché. "C'est une erreur !" s'exclame Delphine Labails qui prévoit d'en mettre à disposition dès mercredi prochain.

La maire de Périgueux a tenu à se déplacer ce samedi avec l'arrivée des premiers vacanciers. Des centaines de personnes déambulent désormais dans les allées du marché. La plupart des visiteurs sont masquées mais la distance physique d'un mètre est difficilement respectée notamment dans la queue devant les stands des producteurs. Pour Delphine Labails "Il faut plus que jamais respecter les mesures sanitaires."

Une organisation presque militaire avait été mise en place sur le marché pendant le confinement : fléchages, rubalises, accès limité à 100 personnes. Mais depuis plus d'un mois (le 2 juin), il a retrouvé sa configuration habituelle. Il n'y a plus de filtrage à l'entrée ni de sens unique de circulation. Les stands du marché alimentaire ont également retrouvé leur périmètre habituel places de la Clautre, du Coderc et de l’Ancien-Hôtel-de-Ville.

Dès lundi la municipalité prévoit de retravailler les plans du marché notamment pour faciliter l'accès des clients aux commerçants.