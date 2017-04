PHOTOS - A Périgueux, la péniche restaurant s'installe sur le quai

Un restaurant sur l'eau va ouvrir cet été à Périgueux. Il pourra servir 200 couverts. Les premiers travaux d'installation de cette péniche vont s'accélérer à partir de cette semaine.

Un restaurant sur l'eau est en train de pousser à Périgueux, au pied de la cathédrale Saint-Front. L'ouverture de cette péniche est prévue pour début août. Les grands travaux ont démarré et ils vont s'accélérer ce jeudi 20 avril avec l'arrivée des caissons qui vont servir de dalle à l'établissement.

Quatorze caissons en provenance du Portugal

En réalité, la péniche n'en sera pas vraiment une. Techniquement et administrativement il était trop compliqué d'installer une telle embarcation sur l'Isle. "Il fallait être en mesure de la sortir de l'eau pour pouvoir faire des vérifications et ce n'était pas vraiment envisageable alors nous avons dû faire preuve d'imagination," explique Julien Flahaut du cabinet d'architectes de Coulounieix-Chamiers "Amea". Pour créer la base de cette péniche, la société a imaginé un assemblage de caissons. Quatorze boites flottantes montées au Portugal et acheminées dès ce jeudi à Périgueux.

Le reste de la construction a été confié à des entreprises de l'agglomération de Périgueux. Une fois les éléments assemblés, c'est bien une péniche longue de 40 mètres et large de six mètres qui va sortir de l'eau. Elle sera recouverte de bois et de zinc. Au rez-de-chaussée, une salle de restaurant vitrée pourra accueillera 80 à 90 personnes. A l'étage, des terrasses permettront aux clients de prendre le soleil pour une capacité d'accueil totale de 200 couverts.

Un menu autour de 15 euros

La péniche mesurera 40 mètres de long et sera recouverte de bois et de zinc. - AMEA / ThomasEyssartier

Guillaume Dalix, le porteur de ce projet à 1.2 millions d'euros a voulu donner une ambiance "bistro gourmand" à ce nouveau lieu de restauration périgourdin. "Ce sera une cuisine locale faite avec des produits locaux car je suis en relation avec plus de 120 producteurs de Dordogne. Le midi on proposera une formule plat-dessert ou entrée-dessert autour de 15 euros et le soir on pourra se faire un peu plus plaisir", confie celui qui a commencé à travailler sur ce projet il y a près de sept ans. Aux fourneaux, on retrouvera le chef Nicolas Lamstaes, déjà aux commandes du restaurant "Nicolas L" à Périgueux.

Ce lourd projet, assez exceptionnel a nécessité de nombreuses autorisations et il n'aura pas pu voir le jour sans l'appui de la mairie de Périgueux, des bâtiments de France et des différentes administrations. Il s'inscrit dans une politique de rénovation du quai de l'Isle. En face de la péniche une terrasse en bois pourrait aussi voir le jour.