Périgueux : la plus grosse gare de Dordogne en service minimum faute de personnel disponible

La gare de Périgueux tourne depuis ce samedi après-midi et jusqu'à dimanche midi au ralenti, en service minimum. Pas à cause d'une grève, mais parce que la SNCF n'a plus assez de personnel pour assurer un service normal.

C'est une première, de mémoire de cheminot en Dordogne. La gare de Périgueux est en service minimum depuis ce samedi 14h15 et cela jusqu'à ce dimanche 14h. Pas à cause d'une grève des cheminots, non. Mais parce que la SNCF manque de personnel en gare à cause notamment de la crise du COVID. Les voyageurs doivent donc faire avec une offre réduite. Le panneau des trains à la gare de Périgueux fait en effet un peu grise mine ce samedi après-midi. Seuls deux TER restent prévus dans la soirée vers Bordeaux et Brive. Et c'est tout.

Alors pourquoi ? Et bien la SNCF le reconnaît : avec la crise du Covid-19, les agents malades, confinés ou en congés, elle n'a plus assez de personnel pour faire tourner la gare de façon normale. La charge des circulations déjà réduite pour cause de coronavirus, est donc encore allégée.

Le résultat navrant de plusieurs années de mauvaise gestion estime Jérôme Jean, de la CGT Cheminots en Dordogne. "Le manque de personnel, à force de creuser, on est arrivés au fond de la piscine. Mais la direction continue de creuser le manque d'effectifs. Aujourd'hui la direction ne donne plus les moyens d'assurer le service c'est tout simplement irresponsable et irrespectueux des cheminots et des usagers d'assurer des circulations dans ces conditions" dit-il.

Car ce sont des cadres de la SNCF qui ont été appelés en renfort pour faire tourner, à minima, la gare de Périgueux, assurer un accueil, un suivi. Au moins 9 trains supplémentaires (en plus du trafic déjà allégé pour cause de Covid) ont été annulés à Périgueux à destination de Bordeaux et de Brive ce week-end selon l'association Périgord Rail Plus. Son président Jean-François Martinet estime qu'il s'agit là de l'aboutissement d'une politique de gestion hasardeuse : "On manque de moyens un peu partout. Donc forcément dès que l'on a des problèmes de personnel dus à une crise sanitaire ou à autre chose, on n'est plus en mesure d'assurer. C'est des choix à long terme de la direction et de l'Etat qui ne sont pas anticipés. On fait de la gestion à court terme, on n'envisage jamais le problème majeur. Et quand on est dans le problème, on n'a plus les moyens de réagir" estime-t-il.

A noter que la SNCF a quand même tenté de réduire l'impact de la quasi fermeture de la gare. Avec une réouverture prévue ce dimanche soir pour permettre le transport des étudiants et des lycéens notamment.

La liste des trains supprimés selon l'association Périgord Rail plus :

Ligne Périgueux – Bordeaux

- Samedi 28 novembre 2020 :

865218 ( Bordeaux : 17h 28, Périgueux : 18h 58 ).

868801 ( Périgueux : 19h 25, Bordeaux : 20h 50 ).

- Dimanche 29 novembre 2020 :

865313 ( Périgueux : 08h 42, Bordeaux : 10h 07 ).

865553 ( Périgueux : 11h 22, Bordeaux : 12h 39 ).

865550 ( Bordeaux : 10h 27, Périgueux : 11h 50 ).

865354 ( Bordeaux : 20h 28, Périgueux : 21h 53 ).

- Mardi 01 décembre 2020 :

865354 ( Bordeaux : 20h 28, Périgueux : 21h 53 ).

- Mercredi 02 décembre 2020 :

865354 ( Bordeaux : 20h 28, Périgueux : 21h 53 ).

- Jeudi 03 décembre 2020 :

865354 ( Bordeaux : 20h 28, Périgueux : 21h 53 ).

- Vendredi 04 décembre 2020 :

865354 ( Bordeaux : 20h 28, Périgueux : 21h 53 ).

Ligne Périgueux – Brive

- Samedi 28 novembre 2020 :

865218 ( Périgueux : 18h 58, Brive : 20h 04 ).

865440 ( Brive : 20h 14, Périgueux : 21h 09 ).

- Dimanche 29 novembre 2020 :

865414 : ( Brive : 07h 31, Périgueux : 08h 28 ).