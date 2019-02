Périgueux : le bar-brasserie "Le Bordeaux" ferme après trois générations

Périgueux, France

La saga familiale se termine. La brasserie Le Bordeaux, établissement centenaire à Périgueux, ferme ses portes ce samedi 2 mars. Jean-Claude Ducourtieux prend sa retraite à 71 ans, il avait succédé à son grand-père Paul et son père Jean.

J'ai une pensée pour mon grand-père et mes parents qui ont créé cette brasserie" - Jean-Claude Ducourtieux

Après 53 années à la tête de l'établissement créé par son grand père, Jean-Claude Ducourtieux regrette de n'avoir pas trouvé de successeur pour la brasserie, pourtant entièrement refaite il y a sept ans. C'est une agence d'intérim qui lui a racheté le bâtiment, et qui va ouvrir au 3 de la rue Wilson à partir du 1er avril.

Le rendez-vous des anciens supporteurs du CAP-rugby

Jusqu'au dernier jour, les habitués du matin (qui ont souvent l'âge du patron) sont venus prendre le café : beaucoup d'anciens dirigeants et supporteurs du CAP, qui se retrouvaient pour une revue de presse et des derniers matches des rugbymen de Périgueux.

Leur nostalgie est partagée par le cuisinier Hubert (36 ans de maison !) et le serveur Luc, qui termine sa carrière après 31 années au Bordeaux. Les deux plus anciens salariés prennent leur retraite en même temps que leur patron, et seul le dernier embauché, Geoffrey qui a 20 ans, va devoir trouver un autre employeur.