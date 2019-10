Périgueux : le chocolatier Joseph sacré "meilleur des meilleurs" au salon du chocolat de Paris

Périgueux, France

Le Périgord a désormais l'un des meilleurs des meilleurs chocolatiers de la planète. Le chocolatier de Périgueux Frédéric Joseph vient en effet de remporter en début de semaine le titre de "meilleur des meilleurs" chocolatiers.

Titre décerné par un jury international de spécialistes lors du selon du chocolat à Paris porte de Versailles. Au total, une cinquantaine de chocolatiers du monde entier ont remporté ce titre pour l'année 2019 en sa compagnie.

C'est l'ensemble de la production de Frédéric Joseph qui est récompensée.

Comme l'explique le chocolatier périgourdin. "Pour moi et mon équipe, c'est une grande satisfaction, sur l'international, c'est une belle récompense" dit-il.

Frédéric Joseph avec sa récompense au salon du chocolat - Frédéric Joseph - DR

"C'est l'ensemble de la production qui est récompensée. On travaille beaucoup en circuits courts, pas pour le chocolat, mais tout ce qui est périphérique, la crème on la prend à Limoges, les amandes sont de Provence, on fait vraiment le plus possible de circuits courts" dit Frédéric Joseph.

"Une telle récompense, c'est plus de débouchés, on a récolté des marchés an Arabie Saoudite, au sultanat de Brunei et même au Japon" explique le chocolatier.

Et puis sachez que la chocolaterie Joseph va s'étendre pour les fêtes de Noël avec l'ouverture d'une boutique le premier décembre dans l'entrée de son atelier de fabrication, sur la zone artisanale du Landry à Boulazac.