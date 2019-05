Périgueux : le maire interdit la mendicité pendant l'été dans le centre-ville

Périgueux, France

Le maire de Périgueux Antoine Audi a pris ce mardi un arrêté interdisant la mendicité dans le centre-ville jusqu'à la fin de l'été. L'arrêté prend effet ce mercredi 15 mai et se prolongera jusqu'au 31 août, à la fin de l'été.

"Cette mendicité nuit à l'attractivité du centre-ville", Antoine Audi, maire de Périgueux

Une mesure que le maire de la ville assume : "Depuis le dernier arrêté que nous avions pris en 2015, il y a eu 150 plaintes déposées pour mendicité agressive.Cette mendicité commence à agacer un certain nombre de gens et à nuire à l'attractivité de l'hypercentre. De plus, les mendiants qui sont allongés sur les trottoirs et qui ne bougent pas posent un vrai problème pour les personnes âgées ou pour les femmes qui ont des poussettes. J'assume totalement cette décision."

"À l'approche de la saison touristique, le maire veut cacher les pauvres" Delphine Labails, porte-parole de l'opposition

De son côté, l'opposition de gauche s'indigne ce mercredi de cet arrêté : "Nous sommes extrêmement choqués. Cet arrêté a été pris en catimini. À l'approche de la saison touristique, le maire veut tout simplement cacher les pauvres. Mais cela ne règle absolument pas le problème de la pauvreté à Périgueux.", s'énerve Delphine Labails, porte-parole du groupe PS-PC-EELV au conseil municipal.

"On va se saisir du dossier et faire ce qu'on peut pour interdire cet arrêté" Franck Merlin-Anglade, président de la Ligue des Droits de l'Homme en Dordogne

Indignation également pour le président de la Ligue des Droits de l'Homme en Dordogne Franck Merlin-Anglade : "C'est toujours plus facile de s'en prendre aux plus démunis. On tente de criminaliser la pauvreté pour rendre le centre-ville plus propre et plus présentable pendant l'été." La LDH 24 qui va tenter d'annuler cet arrêté : _"_On va mettre un juriste sur ce dossier pour que cet arrêté antimendicité ne s'applique pas. En 2016, nous avions réussi."