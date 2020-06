Le musée gallo romain Vésunna de Périgueux va retrouver ses horaires habituels à partir de mardi 23 juin. Il sera ouvert de 9h30 à 17h30 de mardi à vendredi, puis de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h samedi et dimanche et fermé le lundi. Et ouverture tous les jours de 10h à 19h en juillet et août.