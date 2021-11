Périgueux : le poing levé pour dénoncer les violences faites aux femmes

Femmes Solidaires, le Planning familial et Au-delà des Normes ont devancé ce samedi 20 novembre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes qui doit se tenir le jeudi 25 novembre prochain. Les trois associations se sont retrouvées sur le marché de Périgueux pour attirer l'attention des Périgourdins sur les violences faites aux femmes mais aussi aux enfants et aux personnes trans. Le 20 novembre est en effet la journée mondiale de l'enfance et la journée mondiale dédiée à la mémoire des personnes trans assassinées pour transphobie.

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Des actes plutôt que des paroles

Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, chantent en chœur, le poing levé une quarantaine de femmes et d'hommes. "Il y a plus que jamais besoin de descendre dans la rue explique Juliette Lasserre-Mistaudy, militante à Femmes Solidaire Dordogne. On revendique et on exige des moyens pour que les femmes soient protégées La situation telle qu'elle est aujourd'hui est intolérable politiquement. On n'est pas d'accord avec le Gouvernement qui nous a promis un Grenelle et qui finalement ne met pas les moyens en œuvre les moyens pour protéger les femmes et les enfants dans ce pays". "Si on est optimiste, on dit que ça avance, et si on est pessimiste ont dite que ça régresse dans certains pays ajoute Pauline Likovic qui fait partie de la direction collégiale de Femmes Solidaires. "Il y a des élections présidentielles en mars prochain, on est encore plus motivés, je pense, pour essayer de faire entendre nos voix féministes, pour essayer que les choses s'améliorent encore plus au niveau de l'égalité, au niveau du respect des femmes. Qu'il n'y ait plus cette domination qu'on sent encore dans beaucoup, beaucoup de milieux, milieu politique, milieu de l'entreprise, même si il y a eu bien sûr des progrès qui ont été faits, notamment en France."