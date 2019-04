Périgueux : le pôle d'échanges multimodal mis en service ce lundi

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord

C'est un changement pour le moins voyant pour les habitants de Périgueux : le centre d'échanges multimodal, derrière la gare, entre en service ce lundi. Le but : faire se croiser bus, piétons, vélos et TER pour favoriser les déplacements doux et réduire le trafic automobile