Périgueux, Dordogne, France

7 heures et demi durant, ils sillonnent la ville à la recherche de touristes en détresse. Reconnaissables grâce à leur t-shirt violet, Aliona, Louise et Pierre-Henri aiguillent les passants désorientés par les travaux qui compliquent la circulation en centre-ville.

"Notre rôle est de rendre la ville attrayante malgré les travaux, explique Louise, jeune périgourdine de 19 ans qui fait ses études à Paris. _La mairie a voulu améliorer l'image de Périgueux malgré la saison compliquée_".

Même s'ils ne sont pas encore bien identifiés dans la ville, ils aident en moyenne une quinzaine de personne par jours. Cette première année est une année de test. Et cette initiative pourrait être renouvelée lors des prochaines vacances scolaires et notamment lors du marché de Noël. "Le fait que ce soit des jeunes qui portent cette parole facilite les relations entre tout le monde, et permet une explication plus 'onctueuse'. _Ils sont les VRP de la ville_", note Antoine Audi, le maire de Périgueux.

Des jeunes pour faire passer une situation difficile à vivre dans le cœur de ville ? En tout cas, eux sont ravis de le faire. "Les commerçants sont contents de nous voir même s'ils trouvent que nous ne sommes pas assez nombreux. Au début, nous étions deux groupes de deux. Mais un de nos collègues à dû nous abandonner. Donc nous ne sommes plus qu'un seul groupe de trois, ce qui n'est peut-être pas assez suffisant pour couvrir tout le terrain."

La mairie envisagerait d'augmenter les effectifs lors des prochains recrutements. " Huit, douze... En tout cas, ce sera un multiple de deux pour favoriser la parité et que les équipes puissent marcher par paire", indique Antoine Audi.

Ce job est ouvert à tous les jeunes Périgourdins qui parlent anglais et qui voudraient améliorer et promouvoir l'image de leur ville... tout en gagnant un peu d'argent !