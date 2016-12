Périgueux : les animaux aussi auront leurs cadeaux de Noël !

Eux aussi auront leur paquet au pied du sapin. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire un cadeau à votre animal de compagnie. Un phénomène qui prend de l'ampleur d'années en années. 86% des Français seraient prêts à se lancer. Et le Périgord n'échappe pas à la tendance.

Petites balles lumineuses, bonnet de père Noël ou petits macarons concoctés par un chef spécialement pour vos animaux et même calendriers de l'avent... Pour faire un cadeau de Noël à votre animal de compagnie le choix est large.

Les rayons pour les cadeaux de Noël pour animaux sont chaque année de plus en plus fournis. © Radio France - Manon Derdevet

Membre de la famille à part entière pour beaucoup, pas question de l'oublier pour les fêtes. D'ailleurs trois jours avant Noël ils sont nombreux à se ruer dans les animaleries pour trouver le cadeau idéal pour leurs petits compagnons. Selon une étude, 86% des Français vont dépenser un peu d'argent pour faire un cadeau à leur animal pour Noël.

"Ils font parti de notre vie et de notre famille. Je ne me verrais pas passer Noël sans acheter un petit quelque chose pour mon animal" confie Virginie, venue parachever ses cadeaux de Noël dans cette animalerie

Une mine d'or pour les fabricants qui développent chaque année de nouveaux produits. Cette années, ce sont les peluches qui font sensation chez les chiens. Des cadeaux qui se rapprochent toujours plus de ceux de leurs maîtres.

Chiens, chats mais aussi rongeurs et même les poissons aucun animal n'est oublié. De petits cadeaux qui coûtent rarement plus d'une dizaine d'euros. Néanmoins certains n'hésitent pas à dépenser bien plus pour le dernier jouet pour chat ou le couchage pour chien le plus moderne.

Rien n'est trop beau pour voir ces petites bêtes déballer frénétiquement leurs paquets cadeaux au pied du sapin samedi prochain.