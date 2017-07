Tour de France 2017 : pour la grande boucle, les commerçants périgourdins font l'effort d'ouvrir un lundi

Plus de 150 magasins renoncent à leur jour de relâche ce lundi pour faire découvrir aux touristes du Tour de France les spécialités périgourdines. Menus exceptionnels dans certains restaurants et animations ont été imaginés par les commerçants de Périgueux toute la journée.

Ouverture exceptionnelle pour un événement exceptionnel. Ce lundi, plus de cent enseignes changent leurs habitudes et restent ouvertes pour permettre aux touristes du Tour de France de découvrir Périgueux et ses spécialités.

"Le passage du Tour de France est un moment exceptionnel pour le rayonnement de la ville à travers le monde. Il est important que les commerces répondent présent dit le patron des commerçants

"C'est aussi un moyen de s'assurer un nombre de touristes de plus en plus important d'années en années. La ville attend près de 30 000 visiteurs ce lundi (...) c'est pour nous l'occasion de faire découvrir le savoir faire des artisans et aussi commerçants de tout le centre ville." Guillaume Bideux, président de l'association des commerçants de Périgueux.

Les restaurants de Périgueux seront ouverts pour le Tour de France © Radio France - Manon Derdevet

Des devantures décorées, des animations et des menus spéciaux

Certains magasins ont même prévu des événements inédits pour le Tour de France. Chez ce caviste de la rue Taillefer, un viticulteur viendra spécialement de Bergerac pour faire goûter aux curieux les vins de la régions. Une manière de leur faire découvrir cet or pourpre de la Dordogne.

Dans la halle du Coderc, le traditionnel menu entrée, plat, dessert va laisser place à une formule "Tour de France". L'occasion pour les touristes de goûter quelque spécialités du Périgord. Magret de canard, melon au Monbazillac ou foie gras seront proposés à ceux qui arpentent les rues de la vieille ville.

"Nous avons la chance d'avoir de belles truffes fraîches, c'est l'occasion de faire goûter aux parisiens, aux Ch'tis et aux autres touristes qui viennent suivre le tour cette spécialité" Christian, le gérant du Bistro de la Halle.

Les programmes varient en fonction des commerces et il y en aura pour tous les goûts. Quoi qu'il en soit, les commerçant sont unanimes, ce lundi est l'occasion unique de montrer le meilleur visage de Périgueux aux milliers de nouveaux visiteurs qui découvrent cette semaine cette nouvelle ville étape du Tour de France.