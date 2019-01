Périgueux : des enseignants en colère "bâillonnés" devant l'inspection académique

Une trentaine de professeurs issue des établissements périgourdins ont manifesté devant les portes de l'inspection académique à Périgueux,ce jeudi, jour de grève dans l'éducation nationale, contre les réformes du lycée, du baccalauréat et de Parcoursup.

Les enseignants ont aussi voulu dénoncer une mesure qu'il considère comme une menace pour leur liberté d'expression. Ils se sont bâillonnés avec un ruban rouge. Ils veulent alerter sur la teneur de l'article 1 du projet de loi "école de la confiance" :

Se bâillonner c'est manifester contre cet article 1 pour symboliser ce refus d'obéir à cette obligation de réserve. On ne se taira pas, on maintient le souhait de garder notre liberté d'expression en tant que citoyen et fonctionnaire. Par exemple, un enseignant qui s'exprime librement sur un blog en tant qu'enseignant sur la politique de son recteur, il risque des sanctions."Abderafik BABAHANI, secrétaire départemental du SNES-FSU.