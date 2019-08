Périgueux : les travaux du rond-point Yves-Guéna presque finis

Périgueux, France

C'est une bonne nouvelle pour les habitants et les commerçants qui ont passé tout l'été dans les travaux : le chantier du rond-point Yves-Guéna s'achève enfin ce vendredi, juste avant la rentrée des classes.

Le chantier doit se terminer ce vendredi. © Radio France - Louise Buyens

500 000 euros de travaux

Le chantier représente la deuxième phase du plan de réaménagement de la ville de Périgueux. La mue du rond-point avait démarré le 27 juin et elle est censée fluidifier la circulation grâce à la mise en place de deux voies de circulation pour les véhicules et l'installation d'une piste cyclable. Des trottoirs plus larges et une traversée piétonne sécurisée seront également être créés. L'enrobé de la route est aussi en train d'être refait.

Les travaux se sont effectués la nuit pour éviter de fermer les routes et de trop impacter la circulation.

Des affiches collées aux portes préviennent les riverains des horaires des travaux. © Radio France - Louise Buyens

Les travaux s'arrêteront la semaine prochaine, pour laisser passer la rentrée scolaire, une période toujours compliquée au niveau de la circulation dans ce secteur.

Le chantier reprendra dès le 9 septembre. Cette fois, la ville s'attaque au réaménagement du boulevard Michel Montaigne jusqu’à la rue Gambetta.