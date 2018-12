Périgueux : opération colis de Noël pour des détenus de la maison d'arrêt

PHOTOS - Une vingtaine de détenus de la maison d'arrêt de Périgueux ont reçu la visite du Père Noël ce jeudi. Des bénévoles de plusieurs associations ont distribué des petits colis remplis de gâteaux, timbres et enveloppes pour les détenus les plus démunis.

Périgueux, France

Un peu de douceur derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Périgueux ce jeudi. Comme chaque année avant Noël, des bénévoles du secours catholique, Emmaüs, secours populaire et de Saint-Vincent-de-Paul ont distribué des colis à une vingtaine de détenus de la maison d'arrêt. Des hommes de 18 à 62 ans qu'on appelle les indigents, c'est-à-dire les plus démunis.

Philippe, bénévole au Secours catholique, prépare le goûter © Radio France - Laurine Benjebria

Ce jeudi, ils sont cinq bénévoles à jouer les pères et mères Noël. Ils accueillent tout sourire les détenus dans une petite salle jaunâtre au rez-de-chaussée de la maison d'arrêt en compagnie du personnel de l'administration pénitentiaire. Sur les tables, ils ont déposés des bouteilles de sodas, de jus, de l'eau, des croissants, des chocolatines et des petits paquets. A l'intérieur, on y trouve "des gâteaux, des clémentines, des jeux de carte".

Il y a également des enveloppes, des timbres mais aussi du tabac pour ces prisonniers qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Certains regardent avec un grand sourire l'intérieur des paquets, d'autres comme Cyril préfèrent les garder fermés. "J'attends d'entrer en cellule pour ouvrir mon cadeau, comme un gosse de huit ans qui ouvre son cadeau de Noël le matin du 25 décembre".

Les colis de Noël sont disposés sur les tables avant l'arrivée des détenus © Radio France - Laurine Benjebria

Ca fait vingt ans que ce prisonnier de 35 ans n'a pas vécu en famille. Alors de pouvoir passer quelques temps avec des bénévoles, ça l'émeut : "on se sent moins seul quand on sait qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui pensent à nous".

"C'est grâce aux gens comme vous qu'on se sent moins seuls"

Témoignage d'un prisonnier de 35 ans Copier

A l'intérieur des colis des boites de chocolats, thé ou café, des enveloppes, des timbres © Radio France - Laurine Benjebria

Les associations mènent cette opération colis de Noël auprès d'autres maisons d'arrêt ou centres de détention comme à Neuvic et Mauzac. En tout, ils ont distribué 150 colis cette année, ce qui équivaut à 1.500 euros. Des petits gestes pour les détenus les plus précaires selon Philippe du secours catholique. "Ce sont des gens qui n'ont pas d'argent et qui vont passer Noël tout seul".

"On essaie tous les ans de leur ramener un peu de confort et puis le fait de parler avec eux, ils se sentent considérés"

Le plus important selon ces détenus, ce sont aussi les petits échanges qui ont lieu pendant ce goûter. Ici personne ne discute de sa peine ni de pourquoi il est ici. On parle de sport, de pays d'origine pour certains, de cours de cuisine, etc.

Une discussion, du chocolat, des enveloppes, ce qui se joue derrière cette opération ce sont les moments d'humanité selon Véronique qui participe pour la première fois à cette action du secours populaire.

Ce moment de convivialité dure près d'une heure pour les détenus. Une fois le colis en main, avant de regagner leur cellule, tous remercient un à un les bénévoles ainsi que le chef de l'établissement.