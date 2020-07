Périgueux : pas de Nuits Gourmandes cet été mais de nouvelles animations

L'été ne sera pas mort à Périgueux cette année malgré la crise sanitaire. C'est ce que promet la mairie. La nouvelle municipalité planche sur un tout nouveau programme en complément de celui déjà annoncé par l'ancienne équipe. Le détail de ce nouvel agenda doit être présenté ce vendredi en Conseil municipal et devrait être complété dans les prochains jours.

Pas de Nuits Gourmandes cet été

À cause de la crise sanitaire, tous les rendez-vous habituels ne sont pas maintenus. Il n'y aura pas les Nuits Gourmandes cette année. L'événement est trop compliqué à organiser et il est difficile de faire respecter les gestes barrières lors de ces grandes tablées, précise la maire. La situation est la même pour le feu d'artifice du 14 juillet. Il est annulé même si la nouvelle municipalité a tenté d'en programmer un en dernière minute sans succès. 20 bâtiments municipaux seront en revanche décorés et la façade de l'hôtel de ville sera illuminée ce mardi pour la fête nationale.

Au niveau des activités proposées, la mairie le promet dès la semaine prochaine entre 2 et 3 animations au minimum seront organisées chaque semaine. Il y aura pour les plus jeunes des cinés-goûters mais aussi des rendez-vous sport. Les plus grands pourront profiter de concerts et de soirées animées par des DJ. 4 dates, dont la première le 16 juillet, sont prévues avec le festival des musiques de la nouvelle Orléans (MNOP). Des concerts en déambulation sont aussi programmés en lien avec la salle le "Sans réserve".

Le respect des gestes barrières

Toutes ces animations devront se faire dans le respect des gestes barrières. La mairie travaille dessus pour que toutes les dates de cette nouvelle programmation puissent bien se tenir.