Les tournages s'enchaînent en Dordogne. Avant "La fin de l'été"en octobre, Périgueux va accueillir l''équipe de tournage du film "A.L.A.S.K.A". Ce long-métrage devrait évoquer la vie d'une jeune fille qui quitte sa colocation pour un job d'été. Le film la suivra durant cette expérience. Pour ce nouveau tournage, l'équipe cherche des figurants et trois rôles.Ciné Passion en Périgord vient de publier une annonce de casting sur sa page Facebook.

Deux jeunes femmes et un jeune homme pour des rôles

Plusieurs profils sont recherchés de façon urgente. Deux jeunes femmes entre 23 et 25 ans "caucasiennes, grandes, très jolies avec une belle présence/tenue (profil mannequin, danseuse classique). Leur classe sociale plutôt bourgeoise apparaît dans leur allure," précise l'annonce. L'une des actrices tournera le 28 septembre et l'autre les 26 et 27 septembre. La production a aussi besoin d'un jeune homme, entre 23 et 27 ans "cheveux courts, joli garçon, allure sportive." Le tournage aura lieu le 28 septembre.

Une trentaine de figurants

Quelques figurants sont également demandés, 10 jeunes hommes et 10 jeunes femmes entre 23 et 25 ans pour tourner une scène de soirée. "Tous se ressemblent, même profil physique (soigné, même style vestimentaire, même coupe de cheveux) et même classe sociale plutôt aisée/bourgeoise." Le tournage aura lieu le 26 septembre. Il faut aussi six amateurs de pétanque, disposant éventuellement d'un scooter ou d'une mobylette. Quatre garçons et deux filles, entre 20 et 25 ans "pour faire une bande de jeunes locale, copains de village, tous très différents". Ils seront convoqués pour tourner le 25 septembre.

Si vous correspondez à ces profils, vous pouvez envoyer photos plein pied et portrait, avec un CV, votre adresse en Dordogne et votre numéro de téléphone par mail à castingalaskadordogne@gmail.com. Les tournages sont rémunérés au tarif syndical.