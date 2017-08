Périgueux : les 20 ralentisseurs de la colère

Certains habitants de Champcevinel sont excédés. Ils en ont marre des nombreux ralentisseurs et bandes rugueuses de la rue Jean Secret de Périgueux. Celle de l'IUT qui va jusqu'à leur commune. La mairie engage des travaux de réaménagement.

D'après Patrick Livernet, un habitant de Champcevinel les ralentisseurs abîment les voitures, empêche de circuler convenablement dans la rue Jean Secret. "On vient de nous rajouter une vingtaine de ralentisseurs qui sont plus que hard. Même à 20 ou 30 kilomètres à l'heure on en prend plein la voiture au niveau des pneus et des amortisseurs. Les personnes âgées se plaignent aussi de douleurs au dos. Je les comprends" s'exclame celui qui a interpellé la mairie de Périgueux sur Facebook.

Il faut revoir toute la configuration de la rue Jean Secret d'après Jean-Paul, voisin de Patrick à Champcevinel, car un jour il y aura des accidents. "Certains évitent les ralentisseurs et roulent sur l'autre voie. Ils passent à côté. Il va y avoir des accidents et après on dira merde si j'avais su" lâche le retraité. Pour autant, pas question de supprimer des ralentisseurs explique-t-on du côté de la mairie. Mais il va y avoir des aménagements dès ce mardi d'après Céline Toulat conseillère municipale chargé des relations avec les administrés. "Les agents vont essayer de reprendre le niveau de certaines bandes [les aplatir, ndlr] pour les rendre un peu moins raides et qu'elles fassent un peu moins de bruits".

Céline Toulat conseillère municipale de Périgueux, chargée des relations avec les administrés © Radio France - Martin Cotta

Tous les ralentisseurs de la rue Jean Secret ne plaisent pas à ceux qui la traversent, sauf que ces aménagements ont été validés en réunion publique par les habitants de cette rue il y a quelques semaines.