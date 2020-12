Périgueux : un important contrôle de camions étrangers ce mercredi matin

Vous avez peut-être aperçu l'important déploiement de motos de gendarmerie et de police ce mercredi matin au niveau du rond-point Yves Guéna à Périgueux. La Dreal et le ministère du Travail contrôlaient les camions venus de l'étranger.

Une dizaine de fourgonnettes étrangères a été contrôlée ce mercredi matin au niveau du rond-point Yves Guéna à Périgueux. La Dreal (direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et le ministère du Travail s'assuraient du bon respect des lois françaises par des camions venus de l'étranger.

Les véhicules de moins de 3 tonnes 5 visés

Les services de la Dreal et du ministère du Travail (via la Direccte) se sont installés aux abords du rond point Yves Guéna pour effectuer les contrôles. Dans le viseur ? Les camions type fourgons de moins de 3 tonnes 5. Ce sont les services de police et gendarmerie qui étaient chargés d'effectuer du repérage sur les zones de Marsac, Trélissac et Notre-Dame de Sanilhac puis d'escorter les camions étrangers à contrôler jusqu’au rond-point.

S'assurer du bon respect du droit du travail français

Une fois arrivés, la Dreal et la Direccte devait d'abord s'assurer du contenu du camion et donc de la nature de la marchandise ainsi que de la surcharge. De plus, il s'agissait de vérifier le bon respect du code du travail français par les entreprises étrangères. Depuis décembre 2019 et la Loi Orientation des Mobilités, les conducteurs français et étrangers n'ont plus le droit de prendre leur repos dans ces petits camions. C'est illégal du fait de l'étroitesse de ces véhicules notamment. Les conducteurs contrôlés ce matin devaient justifier que leur repos avait été effectué en dehors du véhicule grâce à la facture d'une réservation en chambre d'hôtel par exemple. En tout, une dizaine de camions a été contrôlée.

C'est la première fois qu'un tel contrôle était organisé à Périgueux.